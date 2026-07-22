Sabato 25 luglio alle ore 16:00, il Milan affronterà il Celtic. I rossoneri iniziano così il mini ciclo di amichevoli internazionali.
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Dopo il test disputato a Milanello contro il Milan Futuro, i rossoneri nel fine settimana scenderanno in campo per disputare la prima amichevole internazionale.
Appuntamento alle ore 16 di sabato 25 luglio per i rossoneri che al Celtic Park di Glasgow avranno il primo test in preparazione della prossima stagione contro il Celtic, in una sfida dal sapore internazionale.
La gara inaugura un periodo di quattro partite tra il 25 luglio e il 15 agosto. I rossoneri si sposteranno poi a Perth per il derby contro l’ Inter del 5 agosto, poi a Giacarta per la sfida contro il Chelsea l’8 e infine a Breslavia affronteranno il Manchester United a Ferragosto.
Dove seguire Celtic-Milan
La partita sarà disponibile sia sulla piattaforma DAZN che su Sky Sport.
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