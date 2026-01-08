Milan, nuovi dettagli sull’addio di Theo: parla la compagna

Zoe Cristofoli racconta alcuni retroscena sull’addio di Theo Hernandez al Milan: parole che riaccendono il rimpianto tra i tifosi rossoneri.

Dopo l’intervista di qualche settimana fa rilasciata da Theo Hernandez alla Gazzetta, nella quale spiegava come l’addio al Milan non fosse stata una sua decisione ma una separazione praticamente imposta, a rincarare la dose ci ha pensato anche la compagna e madre dei suoi due figli, Zoe Cristofoli. Intervenuta al podcast “One More Time”, ha raccontato ulteriori dettagli legati alla dolorosa separazione tra Theo e il Milan.

Parole che non fanno altro che alimentare il rimpianto per non aver visto Theo in rossonero anche in questa stagione, con una domanda che da mesi circola soprattutto tra i tifosi: che cosa sarebbe potuto essere Theo Hernandez nel 3-5-2 di Allegri? Forse è una domanda a cui non potremo mai rispondere.

Le parole di Zoe Cristofoli sull’addio di Theo

“Lui sarebbe rimasto a Milano per sempre. Sai cosa è stato? Mi viene anche un po’ da star male. Ho sempre visto lui innamorato del suo lavoro. Lui vive per giocare a calcio e lo dimostrano i fatti. Ci sono giocatori che fanno tante altre cose fuori dal campo, lui ha sempre detto no, no, no. Anche ad altri lavori, altri guadagni; lui voleva concentrarsi solo su quello. A Milano aveva trovato la sua dimensione, aveva trovato una famiglia. Si sarebbe venduto l’anima per stare qua, però a volte non dipende da te. Se non c’è la situazione e non ti vogliono, cosa devi fare? Perché lui sarebbe rimasto… non c’era la stessa voglia. Cosa doveva fare? Farsi trattare male? Rimanere in una situazione che non andava bene? Lui sarebbe rimasto. Per noi è stato un trauma… Poi arrivano anche delle opportunità e le devi cogliere. Fai le tue scelte per la tua famiglia, per i tuoi figli. Alla fine è stata una bella scelta, lui è felice. Ma per lui qua (Milano ndr.) è stata la sua casa, sarà sempre una parte di lui”.