Milan, le top news di giornata

Stasera il Milan sfida il Genoa a San Siro: le ultime in vista del match e le possibili scelte di formazione di mister Allegri.

It’s matchday! Stasera alle 20.45 il Milan affronta il Genoa a San Siro. Ecco le ultime in vista del match.

La corsa Champions

La gara di stasera sarà fondamentale per rimanere attaccati all’Inter e per non consentire alle squadre dietro di recuperare terreno nella corsa alla Champions. In più il Napoli si è fermato sul pari contro il Verona e una vittoria significherebbe andare a +3. Domenica, inoltre, si affronteranno proprio Inter e partenopei: è fondamentale arrivare a domenica nelle migliori condizioni possibili, anche perché è ovvio che non potranno vincere entrambe.

Niente turnover per Allegri: la probabile

Per quanto riguarda le scelte di Allegri, il tecnico dovrebbe affidarsi ai titolari senza fare turnover, rimandando le rotazioni alla sfida successiva, quella di domenica contro la Fiorentina. Nella quale i rossoneri non avranno nemmeno 72 ore complete per il recupero.

Tornando alla gara di stasera, l’unico vero ballottaggio riguarda il ruolo di mezzala destra, con Ricci e Fofana in corsa per una maglia. Per il resto dovrebbe essere confermata la formazione tipo: Maignan tra i pali; difesa con Tomori, Gabbia e Pavlovic; centrocampo composto da Saelemaekers, Fofana (Ricci), Modric, Rabiot e Bartesaghi; in attacco spazio a Pulisic e Leao.