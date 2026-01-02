Il Milan ci ha visto lungo: Boniface costretto ad operarsi

Victor Boniface, il mancato acquisto del Milan, rischia di chiudere anticipatamente la stagione a causa del solito problema al ginocchio.

C‘è una notizia che riguarda un giocatore la maglia del Milan non l’ha mai vestita, ma c’è andato molto vicino. Stiamo parlando di Victor Boniface, vicinissimo ai rossoneri in estate, poi sfumato perché non ha superato le visite mediche, e che ora è nuovamente alle prese con dei problemi fisici che lo costringeranno a ricorrere all’operazione chirurgica.

Il club rossonero aveva trovato un accordo con il Bayer Leverkusen per acquistare Boniface, ma alla fine il trasferimento non si è concretizzato perché i rossoneri non erano convinti proprio della tenuta fisica del giocatore, in particolare quella del ginocchio operato in passato. Questo ha fatto saltare tutto, tra mille polemiche.

Una scelta lungimirante

La scelta del Milan fu molto criticata ai tempi, anche perché poi quel mercato si chiuse senza il tanto ricercato centravanti con le caratteristiche di Boniface. Tuttavia, lo staff medico e la dirigenza rossonera ci hanno visto lungo perché, proprio per i soliti problemi fisici, la stagione di Boniface potrebbe essere già finita anticipatamente.

Dopo il mancato passaggio al Milan, la punta nigeriana andò in prestito al Werder Brema. Ma oggi, dopo pochi minuti in campo sempre condizionati dai problemi fisici, il giocatore sarebbe costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico, ponendo così fine ad un’altra stagione sfortunata. Qualora decidesse di non operarsi, il Werder interromperebbe il contratto con lui, rispedendolo al Leverkusen.

Una grossa sfortuna per Boniface, ma sicuramente una grana evitata dal Milan.