Fullkrug è del Milan: tutto pronto per il debutto col Cagliari

Niclas Fullkrug è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan: depositato il contratto in Lega. Sarà a disposizione per la sfida di stasera.

È arrivata la conferma poco fa: Niclas Fullkrug è un nuovo giocatore del Milan. La nota della Lega Serie A riporta infatti come il club rossonero abbia depositato il contratto dell’attaccante tedesco.

Fullkrug arriva dal West Ham in prestito con diritto di riscatto e la buona notizia per Allegri è che sarà subito a disposizione per la sfida contro il Cagliari di stasera. L’attaccante è arrivato pronto e in buone condizioni fisiche dal club inglese: gli manca un po’ di ritmo partita, ma potrà fin da subito dare il suo contributo sul campo.

Fullkrug, un rinforzo necessario per il Milan

Il Milan aveva la necessità di un giocatore con le sue caratteristiche e, infatti, Allegri ieri in conferenza stampa si è detto soddisfatto del nuovo arrivo. Ora toccherà a Fullkrug convincere a suon di gol per meritarsi la conferma in rossonero.

Restiamo anche in attesa dell’annuncio ufficiale del club, che presenterà a breve il suo nuovo numero 9.