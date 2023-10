Bonan: “Non mi spiego ancora l’addio di Bonaventura al Milan…”

In esclusiva a Sky Sport ha parlato il giornalista Alessandro Bonan che ha elogiato Jack Bonaventura ha detto: “Al tempo non me la spiegai il suo addio al Milan, pensavo che Bonaventura potesse fare al caso del Milan dal punto di vista tecnico, ancora oggi non me la spiego e probabilmente non se la spiega neanche lui. Ogni volta che facciamo questa domanda lo stesso Bonaventura non ha una risposta sicura”.