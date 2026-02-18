Milan, il Bologna riscatta ufficialmente Pobega

Il Bologna riscatta ufficialmente Tommaso Pobega dal Milan: obbligo scattato e operazione da 7 milioni. Il comunicato del club rossoblù.

È ufficiale: Tommaso Pobega è un nuovo giocatore del Bologna a titolo definitivo. Sono infatti stati soddisfatti i requisiti per l’obbligo di riscatto da parte dei rossoblù, che verseranno quindi 7 milioni nelle casse del Milan.

C’è da dire che le condizioni dell’obbligo di riscatto in favore del Bologna erano abbastanza simboliche, dato che avrebbero dovuto superare quota 30 punti: una formalità per una squadra come il Bologna, che, seppur non stia vivendo la sua miglior annata, una quota del genere non è mai stata in dubbio. Quota superata proprio nella scorsa gara, vinta col Torino e quindi automatico l’obbligo di riscatto.

Dopo tanti prestiti, ma anche un paio di stagioni giocate col Milan, Tommaso Pobega lascia definitivamente la squadra in cui è cresciuto. Nella Prima Squadra rossonera ha avuto comunque la soddisfazione di collezionare 43 presenze, con anche 3 gol. Tuttavia, nelle ultime due stagioni ha trovato il suo ambiente a Bologna, dove è un titolare: 55 presenze per lui tra lo scorso anno e la stagione in corso, con 7 gol e 5 assist complessivi.

Per quanto riguarda il Milan invece, aumentano i milioni incassati dai giocatori in prestito: dopo Jimenez riscattato dal Bournemouth c’è quindi Pobega, ma se ne aggiungeranno ben presto anche tanti altri.

Il comunicato ufficiale del Bologna

Ma ecco anche l’annuncio del Bologna, che comunica il riscatto di Pobega tramite i propri canali ufficiali:

“Il Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Tommaso Pobega dall’AC Milan: il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva”.