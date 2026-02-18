Milan, le top news di giornata

Il Milan torna in campo a San Siro contro il Como per il recupero della 24ª giornata: la probabile formazione, diversi cambi rispetto a Pisa.

It’s matchday! Stasera il Milan recupera la sfida della ventiquattresima giornata di campionato a San Siro contro il Como. Vediamo ora le ultime in vista del match.

La probabile formazione

A livello di formazione iniziale ci saranno diversi cambiamenti rispetto alla gara di Pisa: un po’ per le partite ravvicinate, visto il recupero infrasettimanale, ma soprattutto perché a centrocampo c’è da far fronte all’assenza di Rabiot, squalificato.

In difesa dovrebbe esserci De Winter al posto di Gabbia dall’inizio, mentre gli altri due braccetti dovrebbero essere confermati: Tomori e Pavlovic. Sulle fasce ancora conferme per Athekame e Bartesaghi, nonostante il recupero di Saelemaekers, che andrà in panchina e lo vedremo probabilmente titolare contro il Parma domenica.

A centrocampo ancora Modric davanti alla difesa, accanto a lui Ricci e Jashari. In avanti Loftus-Cheek con Leao.

Ovviamente restano aperti diversi ballottaggi, ma questa è quella che al momento è la probabile formazione. Poi c’è il discorso Pulisic: la sua presenza è incerta per il solito fastidio che si porta dietro da tempo. Vedremo se rientrerà nell’elenco dei convocati oggi.