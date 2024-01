Verso Milan-Bologna: la designazione arbitrale per la sfida di sabato

Sabato alle 20:45 il Milan affronterà il Bologna a San Siro, nel match della 22esima giornata. Ecco la designazione arbitrale per il match

Dopo la vittoria in trasferta a Udine, il Milansi prepara a tornare in campo. Sabato, alle 20:45, i rossoneri affronteranno il Bolognaa San Siro, nel match della 22esima giornata di campionato. La squadra di Pioli è terza a quota 45, i rossoblù sono al settimo posto a quota 32. Intanto l'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per questo turno di Serie A.