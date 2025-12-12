Milan, Allegri allenatore del mese: decisive le vittorie nei big match

Massimiliano Allegri è il Coach of the Month di novembre: pesano le vittorie del Milan nei big match contro Roma, Inter e Lazio.

È proprio l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, quello scelto per essere premiato come Coach of the Month di novembre. E, guardando i risultati dei rossoneri del mese passato, il riconoscimento è più che meritato: in campionato il Milan ha vinto tutti i big match.

A novembre i rossoneri hanno infatti battuto la Roma, i cugini dell’Inter nel derby e infine la Lazio. Stona un po’ il pareggio contro il Parma, ma i risultati ottenuti contro le big pesano eccome. In particolare, il derby ha dato una spinta enorme a tutto l’ambiente.

Milan compatto e vincente, Allegri fa la differenza

Merito di tutta la squadra ma soprattutto di Allegri, che nel mese scorso ha dovuto fare i conti anche con qualche defezione e diverse assenze, ma ha saputo sempre trovare la quadra e mantenere efficacia e continuità.

Il premio come allenatore del mese gli verrà consegnato domenica a San Siro nel prepartita del match contro il Sassuolo. Domani invece Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia della gara, alle ore 14.