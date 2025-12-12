Clamoroso Milan, spunta il nome di un ex Inter per Allegri / Calciomercato

Arrivano aggiornamenti del tutto inattesi in vista delle prossime sessioni di mercato: occhio al nome di un ex calciatore nerazzurro

Mercato alle porte, tante questioni aperte a via Aldo Rossi. Il Milan continua a correre per rinforzare la squadra di Allegri e lottare davvero fino all’ultima curva del campionato per lo scudetto. Ma non solo. Tare ha già fatto presente al tecnico che sarà seguito e accontentato, ma anche specificato come il grosso del mercato rossonero sarà poi affrontato in estate, quando ci saranno anche più finanze.

Occhio, però, alle mosse a sorpresa che in ogni sessione infiammano il mercato. Anche in vista dell’inverno. Allegri ha chiesto infatti al Milan di portargli un difensore, un esterno a tutta fascia e un attaccante. Richieste note anche nel mondo del mercato e, proprio per questo, sul tavolo di Tare è arrivata la proposta di un ex calciatore nell’Inter.

Altro che Fantacalcio, è tutto vero: è stato proposto al Milan il profilo di Mauro Icardi. La conferma è arrivata direttamente da Matteo Moretto, che ha spiegato come l’argentino fosse già stato sondato nel 2024. Oggi Icardi gioca al Galatasaray e il suo contratto scadrà a fine anno, ma – secondo quando raccolto dalla nostra redazione – è altamente improbabile che Tare possa percorrere la strada verso l’ex Inter, anche considerando le alte richieste economiche.