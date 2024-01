Anche Mbappé difende Maignan: “Siamo tutti con te, no al razzismo”

Ieri a Udine il portiere del Milan è stato vittima di insulti razzisti. L'attaccante del PSG, suo compagno in nazionale, si è espresso così

Ieri sera il Milan ha vinto 3-2 in casa dell'Udinese. Al Bluenergy Stadium i rossoneri erano andati in vantaggio con Loftus-Cheek, per poi subire la rimonta dei friulani con Samardzic e Thauvin. Nel finale però il Diavolo l'ha ribaltata con i subentrati Jovic e Okafor.