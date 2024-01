Caso Maignan, le forze dell’ordine al lavoro per individuare i responsabili

Ieri il Milan ha vinto 3-2 contro l'Udinese al Bluenergy Stadium, nel match della 21esima giornata di Serie A. La partita però ha avuto anche un momento di tensione. Nel corso del primo tempo infatti l'arbitro Maresca ha sospeso la partita per gli insulti razzisti rivolti a Mike Maignan dagli spalti .

Il portiere francese, dopo aver avvertito il direttore di gara al 25', al 35' minuto si è fermato e per protesta ha abbandonato il terreno di gioco , seguito poi da tutta la squadra. Dopo alcuni minuti poi il Milan è tornato in campo e la gara è ripartita.

Sull'episodio ci sono già degli sviluppi. Le forze dell'ordine sono già al lavoro per individuare i responsabili . A renderlo noto all'Ansa è stato Alfredo D'Agostino , questore di Udine, che ha specificato che si tratta di un gruppo circoscritto che era alle spalle del portiere .

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.