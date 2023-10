Marotta: “Champions o Serie A? Sono imbarazzato anche solo a scegliere”

Ecco le sue parole

"Già sono in imbarazzo per scegliere una delle due. Credo che per la lotta allo scudetto siamo altamente competitivi. Chiaro che vincere la Champions sarebbe una emozione unica per tutti gli interisti. Ma essendo realista credo sia una cosa difficile, anche se non sempre chi è più forte poi vince. Tante dinamiche possono incidere anche in positivo per provare a vincere la Champions. Sono comunque per il campionato, lo Scudetto”. Queste le parole in esclusiva dal Festival dello Sport di Trento dove ha parlato l'ad dell'InterBeppe Marotta.