Marotta: “Juventus favorita per lo scudetto. Sul mercato del Milan…”

Giuseppe Marotta , AD dell' Inter , ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Il dirigente nerazzurro ha toccato diversi argomenti. Su chi teme di più per lo scudetto tra Milan e Juventus : "Ho vinto il mio primo scudetto a Torino con Antonio Conte senza impegni europei. L'esperienza mi dice che poter pianificare la stagione solo con il campionato e la Coppa Italia è un vantaggio. Ecco perché dico che la Juventus è la favorita per lo scudetto. Oggi è meglio essere cacciatori che lepri. Tatticamente, preferisco così".

La gestione economica: "L'Inter oggi è un modello di sostenibilità. E' inammissibile che una proprietà debba continuamente immettere soldi, la famiglia Zhang lo ha fatto per circa 900 milioni di euro. Noi come management abbiamo un vantaggio, la possibilità di lavorare con tranquillità, questo a Zhang va riconosciuto. Ma non c'è un club che oggi possa fare a meno del player trading. Un giocatore di peso ogni anno va venduto, questo il tifoso deve capirlo. E più che di perdere un giocatore, deve preoccuparsi che la propria squadra abbia vita perenne, garantendosi il presente e il futuro".