Balotelli risponde a Ibra: “Chance buttate? Mi spiace, è una ca**ata”

Nei giorni scorsi è iniziato un botta e risposta tra Zlatan Ibrahimovic e Mario Balotelli . Nei giorni scorsi lo svedese aveva punzecchiato l'italiano, definendolo imparagonabile rispetto a Rafael Leao . E la risposta dell'altro ex Milan non era fatta attendere.

Balotelli poi è tornato di nuovo sul tema. Intervenuto sul canale Twitch di TV Play, l'attaccante ha parlato ancora delle parole di Ibra sulla sua carriera: "Che io abbia buttato via le mie chance mi spiace per Zlatan ma è una grande cazzata. Che abbia perso le occasioni di diventare tra i più grandi al mondo, non solo per colpe mie, è vero anche questo. Ce ne sono ben pochi con il talento che ho avuto io e Zlatan me lo ha sempre detto di persona".