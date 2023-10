Caccia alla punta, in queste ore spunta un nuovo obiettivo: i dettagli

Caccia alla nuova punta è partita proprio in queste ore. Il club di Milano si sta guardando in giro ed ha iniziato a valutare diversi profili

L'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani ha già iniziato a lavorare in vista del mercato invernale e soprattutto di quello estivo. La squadra rossonera ha grandissima voglia di mettersi in mostra e fare la differenza, anche se ad oggi manca la ciliegina sulla torta: una punta di caratura internazionale da affiancare a Giroud.

Proprio in queste ore la dirigenza si sta muovendo per trovare delle novità nel ruolo più delicato del team. Il primo nome messo sotto osservazione è quello del centravanti dell'Iraq: Mehdi Taremi. Pista seguita da diverso tempo, ma affare che è già saltato una volta proprio nelle battute finali. Il secondo profilo è quello di David , giocatore canadese giovane e di belle speranze, ma c'è un terzo nome che convince proprio tutti.

Il terzo profilo è quello di Benjamin Sesko . Il ragazzo di proprietà del Lispia rappresenta l'identikit perfetto per il ruolo di prima punta del Milan . Ci vogliono 50 milioni di euro , vedremo se i rossoneri sono pronti ad una spesa del genere.

