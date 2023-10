Marianella: “Tonali? Mi chiedo che senso ha fargli giocare 1 o 2 partite”

Dagli studi di Sky Sport 24, il giornalista ha parlato della situazione dell'ex centrocampista del Milan, che è in attesa della squalifica

Nel corso della sosta per le nazionali è scoppiato il caso scommesse . Tra i giocatori coinvolti c'è Sandro Tonali , che ha ammesso di aver giocato anche su partite del Milan . L'ex rossonero sta collaborando con la Procura e attende l'entità della squalifica .

A proposito del centrocampista, Massimo Marianella ha parlato dagli studi di Sky Sport 24. L'opinione del giornalista: "Caso scommesse? Sono tutte situazioni diverse e avranno un finale diverso per quanto riguarda la squalifica. Non è come il periodo del calcioscommesse dove i giocatori si vendevano partite e giocavano con i sentimenti della gente. Su Tonali ha ragione chi dice di tutelare il ragazzo che fa parte del club, ma mi chiedo che senso ha fargli giocare una o due partite".