Mourinho sul caso scommesse: “Ho parlato coi miei, sono tranquillo”

Nella conferenza stampa della vigilia di Roma-Monza l'allenatore dei giallorossi ha parlato della vicenda che ha riguardato anche un ex Milan

Durante la sosta per gli impegni delle nazionali è scoppiato il caso scommesse. Tra i giocatori coinvolti c'è stato anche Sandro Tonali, che ha ammesso di aver giocato anche su partite del Milan. Nei giorni scorsi Fabrizio Corona aveva fatto dei nuovi nomi, che però non sono stati confermati dalla Procura. Tra questi anche i due romanisti Zalewski ed El Shaarawy.

A tal proposito si è espresso José Mourinho. In conferenza stampa, alla vigilia di Roma-Monza, il tecnico giallorosso ha risposto così sui suoi giocatori tirati in ballo: "Io ho parlato con i miei. Con Zalewski abbiamo riso un po' perché sono stato il primo a parlare con lui e non sapeva nemmeno che cosa fosse uscito. Poi ho parlato di nuovo qui con lui ed El Shaarawy. Sono felice e tranquillo. Sono un po' triste che in Portogallo ci sia stata una prima pagina "un giocatore di Mourinho nelle scommesse sul risultato". E' un danno all'immagine dei giocatori se non sono colpevoli".

Lo Special One ha concluso: "Loro hanno sufficiente rapporto con me per dirmi la verità, anche se poteva essere brutta. Mi fido di loro. La Roma, che di solito non fa comunicati ufficiali, lo ha fatto. Se lo ha fatto è perché siamo tutti tranquilli. La situazione degli altri sarà legale: aspettare e fidarsi della giustizia. E se qualcuno ha sbagliato, paga, di solito".

