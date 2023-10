Bobby Charlton si è spento a 86 anni: il messaggio di cordoglio del Milan

Subito dopo la diffusione della notizia, sono arrivati i messaggi di cordoglio dal mondo del calcio. Anche il Milan ha dedicato un pensiero al grande campione scomparso, attraverso i suoi canali social. Il messaggio: " Sir Bobby Charlton, una leggenda che vivrà per sempre. Che riposi in pace ".

