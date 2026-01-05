La designazione arbitrale per Milan-Genoa

Milan-Genoa, ufficiale la designazione arbitrale: Mariani sarà il direttore di gara, Di Paolo e Paterna al VAR.

Il Milan affronterà giovedì sera a San Siro il Genoa, posticipo del turno infrasettimanale valido per la diciannovesima giornata di Serie A. Vediamo ora le designazioni arbitrali del match.

Milan-Genoa, dirige Mariani

L’AIA ha reso note pochi minuti fa le designazioni arbitrali: la direzione della sfida tra Milan e Genoa è stata affidata a Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia. Insieme a lui ci saranno Bindoni e Moro come assistenti, mentre Turrini sarà il quarto uomo. Al VAR ci saranno Di Paolo e Paterna.