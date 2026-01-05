Il Milan si tiene stretto Bartesaghi: rinnovo in arrivo

Il Milan lavora al rinnovo di Davide Bartesaghi: pronto un adeguamento di contratto per blindare il classe 2005 dopo le ottime prestazioni.

Alla luce delle prestazioni in crescita e di un posto tra i titolari ormai conquistato, si inizia a parlare di rinnovo di contratto con adeguamento per Davide Bartesaghi. Il terzino classe 2005, partito a inizio stagione come semplice alternativa, si è preso via via sempre più spazio e si è guadagnato la fiducia non solo di mister Allegri, ma anche della società e di tutto l’ambiente rossonero.

Milan-Bartesaghi: avanti insieme

In questi primi mesi di Serie A ha dimostrato che, nonostante la giovane età, può essere protagonista nel Milan, squadra in cui è cresciuto. Per questo motivo il club ha tutta l’intenzione di blindarlo con un rinnovo e un ingaggio più alto, così da evitare ogni tipo di problema legato alla corte di altri club. L’attuale contratto non preoccupa dal punto di vista della scadenza (2030), ma delle cifre: l’ingaggio è di circa 500 mila euro a stagione, una cifra decisamente più bassa rispetto alla media della rosa, soprattutto per un giocatore che in questo momento è titolare.

Negli scorsi giorni si era parlato anche di un possibile interessamento da parte di squadre di Premier League, sempre attente ai giovani emergenti del campionato italiano, ma al momento nulla di serio. Anche perché l’intenzione di Milan e Bartesaghi è quella di proseguire insieme. Da quanto filtra, sarebbe pronto un adeguamento di contratto con incremento fino a toccare circa il milione e mezzo, un riconoscimento importante da parte del club per dargli ancora più fiducia e blindarlo definitivamente.