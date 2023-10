Di nuovo Kjaer: “Quando sono arrivato qui la posizione era…”

In esclusiva a simonkjaergifs.com ha parlato appunto Simon Kjaer che ha detto: "Quando giochi per un club di alto livello come il Milan, e con la mia mentalità, ogni partita è speciale. Ma se proprio mi costringi a scegliere, allora forse i quarti di finale di Champions League contro il Napoli, che stava avendo una stagione meravigliosa in Serie A allo stesso tempo”.