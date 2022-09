Galli: “Milan-Napoli sarà una bellissima partita. Ecco la mia previsione”

Domenica sera il Milan affronterà in casa il Napoli, per l’attesissimo big match della settima giornata di Serie A. Le due formazioni vogliono vincere a San Siro, consapevoli dell’importanza di quei tre punti. Trionfare infatti vorrebbe dire portarsi al primo posto in classifica, staccando una diretta avversaria per la conquista dello scudetto.