Calciomercato Milan, Maldini ha deciso: “Farà un tentativo per…” | News

Le selezioni sono già iniziate: il Milan sta sondando il mercato, cerca e studia svariati giocatori in vista delle prossime sessioni di calciomercato . Su questo, non ci sono grandi dubbi. Ma quali saranno le priorità del club rossonero e i reparti che avranno maggiormente bisogno di ritocchi e rinforzi? Un'idea in merito Maldini se la sarebbe già fatta.

Come spesso vi abbiamo riferito, i rossoneri interverranno nel reparto avanzato. Sia sulla trequarti, dove manca un big sulla fascia destra, sia soprattutto al centro dell'attacco. Il Milan non ha a disposizione un centravanti che garantisca tanti gol a stagione e il duo Giroud-Ibrahimovic è molto in là con l'età. Origi e Rebic invece non danno sicurezze dal punto di vista della tenuta fisica e comunque non sono dei veri e propri bomber. In questo contesto, è chiaro che il Milan voglia concentrare i suoi sforzi proprio lì davanti, con Maldini che avrebbe già individuato un nome molto importante sul quale puntare <<<