Milan, parla lo zio di Lazetic: “Simile a Vlahovic. Qui potrà crescere”

Lo zio di Lazetic, neoacquisto del Milan, ha rilasciato un’intervista sul trasferimento del nipote in rossonero.

Lazetic ha solo 18 anni, ma in patria viene già considerato un talento. L’attaccante è alto 192 centimetri, ha grande fisicità e potenza e ricorda il connazionale Dusan Vlahovic (l’uomo mercato del momento). Grazie a Stankovic ha esordito nel club serbo a soli 16 anni, diventando il terzo marcatore più giovane del club. Gli emissari del Milan sono rimasti impressionati dalle giocate del giovane e hanno deciso di puntare su di lui. A Milano avrà infatti la possibilità di crescere a fianco di due mostri come Ibrahimovic e Giroud .

Proprio del trasferimento in rossonero ha parlato Zarko Lazovic, zio di Marko Lazetic. Ai microfoni di TuttoJuve ha dichiarato: “È molto simile per caratteristiche a Dusan, non ha il suo stesso fisico ma è bravo tecnicamente. Ha il suo stesso potenziale, però è ancora molto giovane e ci vorrà il tempo giusto per farlo maturare. Il suo approdo al Milan mi rende felice, è l’occasione perfetta per poter apprendere da due campioni come Ibrahimovic e Giroud. Mi hanno sempre parlato bene di Pioli, è un allenatore che crede molto nei ragazzi. Arriverà la sua chance”.