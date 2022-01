Jacobelli: “Lazetic investimento per il futuro. Leao punto fermo”

Il direttore di Tuttosport ha parlato del nuovo acquisto del Milan e delle recenti prestazioni di Rafael Leao.

È quasi fatta per il trasferimento ufficiale di Marko Lazetic al Milan . Il serbo è atterrato questa mattina a Milano e nel pomeriggio ha svolto le visite mediche di rito. La firma sul contratto è attesa nelle prossime ore, con l’attaccante pronto a diventare un tesserato rossonero. Il giocatore ha solo 18 anni e in patria viene considerato già un fenomeno. La dirigenza meneghina è rimasta incantata dal giocatore della Stella Rossa e ha deciso di battere sul tempo la concorrenza dei principali club europei. La trattativa si è chiusa a 4 milioni di euro più 1 di bonus, con il calciatore pronto a legarsi ai colori rossoneri per i prossimi 5 anni.

Proprio del nuovo acquisto del Milan ha parlato Xavier Jacobelli. Il direttore di Tuttosport è stato intervistato da Sky Sport 24 e ha rilasciato queste dichiarazioni sull’attaccante: “Lazetic è un investimento per il futuro. Su di lui si dice un gran bene, ma non si può pensare che arrivi qui e risolva i problemi offensivi del Milan. A me sta piacendo il lavoro di Maldini e Massara che stanno puntando sui giovani per riportare in alto il Milan. L'acquisto di Lazetic conferma questa strategia del club rossonero. Per Pioli sarà fondamentale recuperare presto il miglior Rebic".