Christopher Nkunku è pronto a ripartire dal Lipsia. L’attaccante francese, dopo l’esperienza al Milan, ha scelto di tornare nel club tedesco con la formula del prestito fissato a 4 milioni di euro e diritto di riscatto a 28 milioni. Una nuova avventura per il giocatore, che ha parlato con entusiasmo del suo ritorno in biancorosso.

Nkunku ritrova il Lipsia

Il francese non ha nascosto la propria soddisfazione per la possibilità di tornare a vestire la maglia del Lipsia. Una scelta maturata rapidamente, come spiegato dallo stesso Nkunku: “Quando ho saputo dell'opportunità di unirmi al Lipsia, ho subito voluto accettare. Sono molto felice di essere tornato qui”.

L'attaccante ha poi sottolineato di essere pronto fisicamente e desideroso di tornare subito a disposizione: “Sono in ottima forma e voglio aiutare la squadra il prima possibile”. L'obiettivo è quindi quello di scendere nuovamente in campo davanti ai tifosi della Red Bull Arena.

“Il mio legame con la società è molto speciale”

Nkunku ha parlato anche del rapporto con il club tedesco, ribadendo quanto sia rimasto forte il legame nonostante la precedente partenza: “Il mio legame con la società è molto speciale. Anche dopo aver lasciato il club, ho continuato a seguire da vicino quello che succedeva qui”.

Il francese considera dunque il ritorno a Lipsia come l'inizio di una nuova fase della propria carriera: “Ora sono pronto ad aprire un nuovo capitolo della mia esperienza al Lipsia”.

La fiducia del club

A convincere Nkunku è stata anche la fiducia percepita durante i colloqui con la dirigenza. “Durante i colloqui, ho percepito quanto le persone ai vertici mi apprezzino ancora e quanta fiducia ripongano in me”, ha raccontato l'attaccante.

Un attestato di stima importante per il giocatore, che ha così individuato nel Lipsia il contesto ideale per tornare ai suoi livelli migliori: “Ecco perché Lipsia è il posto giusto per me per dare il meglio di me”.