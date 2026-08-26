Il Galatasaray prepara una nuova proposta per Rafael Leao: 35 milioni di base più 15 di bonus. Aston Villa e Tottenham, invece, frenano.
Leao-Milan, addio in estate?
Il futuro di Rafael Leao continua a tenere banco nelle ultime ore del mercato estivo. L'esterno portoghese resta infatti uno dei nomi più discussi in casa Milan, ma le piste che portano alla Premier League sembrano perdere consistenza.
Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a SportMediaset, l'Aston Villa sarebbe infatti orientato verso altri profili, mentre il Galatasaray continua a spingere con decisione per provare a convincere il club rossonero.
Aston Villa, Leao non è la prima scelta
Il club inglese, accostato nelle ultime ore al portoghese, sarebbe maggiormente interessato a giocatori con caratteristiche da prima punta piuttosto che a un esterno offensivo come Leao.
In particolare, l'Aston Villa avrebbe messo gli occhi su Christian Kofane del Bayer Leverkusen. L'alternativa sarebbe Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, altro attaccante seguito dagli inglesi.
Il Galatasaray prepara il nuovo assalto
La squadra che continua invece a mostrare il maggiore interesse per Leao è il Galatasaray. Il club turco sarebbe pronto a presentare una nuova proposta al Milan, provando ad avvicinarsi alle richieste economiche dei rossoneri.
L'offerta dovrebbe prevedere 35 milioni di euro di parte fissa, ai quali aggiungere 5 milioni di bonus legati alla qualificazione ai playoff di Champions League e ulteriori 10 milioni nel caso in cui il Galatasaray dovesse raggiungere almeno i quarti di finale della competizione.
Una proposta che, sulla carta, potrebbe arrivare complessivamente a 50 milioni di euro, anche se una parte significativa sarebbe legata al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.
Leao, ultime ore decisive
Il Galatasaray sta quindi cercando di costruire una proposta che possa soddisfare le richieste del Milan e riaprire concretamente la trattativa. I rossoneri continuano a valutare con attenzione il futuro del loro numero dieci, mentre il tempo a disposizione prima della chiusura del mercato diminuisce.
Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se il rilancio dei turchi sarà sufficiente per convincere il Milan a prendere in considerazione la cessione di Leao.
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