Il Milan si prepara alla sfida contro il Venezia e tra i giocatori che vogliono ritagliarsi uno spazio c’è anche Christian Pulisic. L’attaccante statunitense, rimasto in panchina nel successo contro il Torino, è pronto a tornare protagonista dopo lo stop che lo ha costretto a saltare l’inizio della stagione.

Pulisic vuole tornare in campo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Pulisic punta a disputare i suoi primi minuti stagionali nella gara di venerdì contro il Venezia, in programma a San Siro.

L’americano ha seguito dalla panchina la convincente vittoria ottenuta dal Milan contro il Torino, ma adesso vuole lasciarsi definitivamente alle spalle l'infortunio e tornare a dare il proprio contributo alla squadra.

Il rientro dopo l’infortunio

Pulisic è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo nel corso della scorsa settimana. Il giocatore era stato costretto a fermarsi per diversi giorni a causa dell'infortunio rimediato nell'ultima partita disputata con la nazionale degli Stati Uniti al Mondiale.

Il recupero procede dunque nella direzione giusta e la sfida contro il Venezia potrebbe rappresentare il momento ideale per permettere al numero 10 rossonero di riassaporare il campo.

La sua presenza rappresenterebbe un'ulteriore arma a disposizione del Milan, che vuole dare continuità al successo ottenuto contro il Torino e proseguire nel migliore dei modi il proprio cammino stagionale.