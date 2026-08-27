Luca Bianchin, reporter per La Gazzetta dello Sport, ha commentato su X, rivelando i dati finanziari riguardanti il passaggio di Samuele Ricci dal Milan al Como, in collaborazione con il collega Marco Guidi: "Samuele Ricci si trasferisce dal Milan al Como: l'affare consiste in 2 milioni per il prestito, 22 per il riscatto e 1 di bonus. Fabregas inserisce un giocatore italiano, in linea con le strategie del club".

"Secondo le regole internazionali relative ai trasferimenti, una squadra può effettuare un massimo di sei prestiti in ingresso e sei in uscita, escludendo dal conteggio i calciatori sotto i 21 anni formati nel club. Fino a questo momento, il Milan ha ceduto in prestito Zachary Athekame, David Odogu e Christopher Nunku, che occupano tre degli slot disponibili per prestiti internazionali. Samuele Ricci non sarà incluso - in attesa della conferma ufficiale - nel totale dei prestiti internazionali, ma rientra in quelli che riguardano la FIGC, dove ci sono nove prestiti in entrata e nove in uscita: "[…] in conformità alle regole dell’art. 103 delle NOIF, durante la stagione 2026/2027, ogni società di Serie A, B e C può acquisire temporaneamente fino a nove calciatori “professionisti” da società affiliate alla FIGC e trasferire altrettanti giocatori a titolo temporaneo a società affiliate alla FIGC. Le operazioni effettuate tra il 29 giugno 2026 e il 30 giugno 2026 vengono conteggiate solo nei limiti stabiliti per la stagione sportiva 2026/2027”. Un'ulteriore nota sui prestiti in Italia è l'esclusione dal conteggio dei calciatori sotto i 23 anni".