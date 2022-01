Il Milan si coccola Theo Hernandez. Il rinnovo è sempre più vicino

È questione di giorni e poi Theo Hernandez firmerà il rinnovo con il Milan. La volontà comune è di continuare insieme a lungo.

Redazione Il Milanista

Nonostante le ultime battute d’arresto, il Milansta disputando una grande annata. Tra i giocatori a emergere nelle ultime gare c’è, senza dubbio, Theo Hernandez. Il difensore è cresciuto notevolmente dal suo arrivo in rossonero, nell’estate del 2019. Col passare delle partite è diventato un punto fermo dello scacchiere di Pioli, tanto da non poterne fare a meno. Le prestazioni del terzino classe 1997 hanno impressionato tutti, anche mister Deschamps - che lo ha convocato con la Nazionale Francese, diventando un titolare inamovibile. Il Milan non vuole correre il rischio di perdere uno dei suoi gioielli più preziosi e per tale motivo è pronto a offrirgli il rinnovo del contratto.

La volontà del giocatore e della società meneghina è di continuare insieme a lungo. A confermarlo è stato il direttore Maldini, al termine del pareggio contro i bianconeri: “Siamo vicini all’accordo con Hernandez per il prolungamento del suo contratto”. Dichiarazione accolta con entusiasmo dai tifosi rossoneri, che non vedono l’ora di continuare a sognare con il terzino francese. L’incontro tra le due parti avverrà nelle prossime settimane, quando l’agente del giocatore sarà in Italia. Nel frattempo però è stato trovato un accordo verbale: al giovane andranno 4 milioni di euro a stagione fino al 2026, con l’opzione per il quinto.

Theo si prepara a diventare il futuro del Milan. Non ha mai preso in considerazione l’idea di lasciare Milano, neanche quando circolavano voci su un interessamento da parte del PSG. Il francese sta bene in Italia, gode della stima del mister e dell’affetto dei tifosi. Inoltre recentemente ha anche indossato la fascia da capitano, a causa delle assenze di Romagnoli e di Calabria. Traguardo importante per il 24enne, che tra poco diventerà papà. La vita del difensore è sempre più legata alla città lombarda e continuerà ad esserlo anche in futuro.