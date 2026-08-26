Il Milan si prepara alla prima gara casalinga della stagione contro il Venezia. Ruben Amorim parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida di San Siro.
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Il Milan si prepara a tornare in campo dopo il successo ottenuto all’esordio contro il Torino. Venerdì i rossoneri saranno impegnati a San Siro contro il Venezia, nella prima sfida stagionale davanti al proprio pubblico.
In vista dell’appuntamento con i veneti, cresce l’attesa anche per le dichiarazioni di Ruben Amorim, chiamato a presentare la gara e a fare il punto sulla condizione della squadra.
Amorim in conferenza stampa a Milanello
Il tecnico rossonero parlerà con i giornalisti nella giornata di domani direttamente dal Centro Sportivo di Milanello.
La conferenza stampa è in programma alle 13.30. Un appuntamento importante per conoscere le indicazioni dell’allenatore alla vigilia della seconda giornata di campionato.
Le parole prima della sfida contro il Venezia
Amorim avrà l’occasione di analizzare quanto mostrato dal Milan nei primi novanta minuti ufficiali della stagione e presentare le insidie della sfida contro il Venezia.
Dopo la vittoria contro il Torino, i rossoneri vogliono dare continuità al risultato positivo e iniziare nel migliore dei modi anche il primo appuntamento casalingo della nuova stagione. La conferenza di Milanello permetterà inoltre di fare chiarezza sulle condizioni dei singoli e sulle possibili scelte in vista della gara di San Siro.
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