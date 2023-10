Incredibile Papu Gomez: è già al capolinea la sua avventura al Monza

Sembra essere già arrivata al capolinea l'avventura del Papu Gomez al Monza . Il trequartista argentino era sbarcato nelle ultime settimane in Italia dopo l'avventura in Spagna al Siviglia delle ultime stagioni e dopo che da giugno era svincolato e senza un contratto.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.