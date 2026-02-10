Ilic su Vlahovic: “Ama l’Italia, ma ora deve andare avanti”

Il preparatore serbo Ilic parla di Dusan Vlahovic a Tuttosport e immagina per lui un futuro lontano dall'Italia: "Andrà al Barcellona per me"

Intervistato da Tuttosport, Dusan Ilic, preparatore della Nazionale serba e amico di Dusan Vlahovic, ha parlato dell’attaccante della Juventus e di quando potrebbe tornare in campo. Poi, visto che Vlahovic è in scadenza di contratto a giugno ed è costantemente accostato a diverse squadre, tra cui anche il Milan, Ilic ha rivelato quello che secondo lui sarà il suo futuro. Ecco un estratto.

Le parole di Ilic su Vlahovic

Su quando lo rivedremo in campo:

“Credo che a inizio marzo lo rivedremo in campo. E pure alle vecchie abitudini: segnare e distruggere le reti avversarie. Non l’ho seguito personalmente, dunque non sono perfettamente a conoscenza dell’iter. Però non era Belgrado la città per recuperare: aveva bisogno di luoghi caldi per velocizzare il percorso. Il fattore climatico è determinante”.

Sulla sua possibile prossima destinazione:

“Andrà al Barcellona, per me. Prima della Juve, aveva parlato con l’Atletico Madrid, ma aveva scelto comunque i bianconeri. Era un’offerta impossibile da rifiutare. Dusan rispetta e ama il vostro Paese: ecco perché è rimasto così a lungo. Ora deve rinnovare la sua carriera, provare ad andare avanti. Solo in questo modo tornerà a essere quel giocatore di assoluta qualità che abbiamo visto alla Fiorentina. Era top class, quei colpi li ha sempre avuti”.