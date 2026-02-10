Milan, il punto sulle condizioni di Saelemaekers

Oltre al lungodegente Santi Gimenez, potrebbe essere Alexis Saelemaekers l’unico assente nel match che il Milan giocherà venerdì sera in casa del Pisa.
Ieri il belga si è sottoposto a degli esami strumentali volti a verificare le sue condizioni attuali e, benché il recupero dal problema all’adduttore proceda bene, la sensazione che filtra da Milanello è che non verranno presi rischi inutili e non verrà buttato nella mischia se non pienamente guarito. Difficile, pertanto, una sua convocazione a Pisa.
Niente rischi: obiettivo Como per il rientro
Il problema all’adduttore accusato durante il match contro la Roma è stato di fatto dovuto ad un rientro affrettato, ed è per questo che non verrà commesso lo stesso errore stavolta. Oltre al fatto che Athekame, che ha giocato al suo posto nella gara di Bologna, è in crescita e non ha sfigurato. Per la gara contro il Pisa,mister Allegri si affiderà nuovamente a lui sulla corsia di destra, ma anche Loftus-Cheek può essere adattato in quel ruolo al bisogno. Si cercherà di avere Saelemaekers a disposizione invece per la gara contro il Como del 18 febbraio a San Siro, partita decisamente più complicata in cui ci sarà bisogno anche del suo contributo.