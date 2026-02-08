Ibrahimovic e San Siro: “Qui il mio ricordo più emozionante”

Zlatan Ibrahimovic parla di Milano e di San Siro in un video su BBC Sport: “Bellissima atmosfera, soprattutto quando è rossonero”.

Ecco le parole rilasciate da Zlatan Ibrahimovic tramite un video sul profilo della BBC Sport su X, in cui ha parlato di Milano e di San Siro a tutti quelli che saranno nei paraggi nel corso di queste Olimpiadi invernali. Parlando di San Siro ha anche raccontato il suo ricordo più bello, quello relativo all’addio al calcio con la maglia del Milan.

Le parole di Ibrahimovic

“Quando verrete a Milano vi porterei in un buon ristorante perché non potete perdere il cibo italiano, è uno dei cibi più buoni al mondo. Non vi dico nessun nome perché non faccio pubblicità ora. Poi vi porterei in questo stadio (San Siro ndr). Qui troverete una bellissima atmosfera, soprattutto quando è rossonero: vedreste del bel calcio ed è un ricordo per tutta la vita.

Il mio ricordo più bello in questo stadio, parlando di emozioni, vi dico il mio addio al calcio, quando mi sono fermato. È stato molto emozionante, significa che ho dato qualcosa alle persone, che le ho fatte divertire. Non solo come calciatore, ma anche per la persona che sono”.