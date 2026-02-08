Santi Gimenez vuole riprendersi il Milan: “Ci siamo quasi”

Santiago Gimenez si avvicina al rientro: l'attaccante del Milan vuole dimostrare il suo valore, ma il futuro resta in bilico.

Fermo da mesi per un problema alla caviglia, l’attaccante messicano del Milan Santiago Gimenez è ormai entrato nella fase finale del recupero dall’infortunio e tra circa un mese e mezzo potrà tornare in campo.

Questo il messaggio condiviso sui social: “Mi manchi, però ci siamo quasi”. Il tutto accompagnato da due cuori rossoneri e da un’immagine di lui con la maglia del Milan. Tanta voglia di tornare a giocare e di farlo con la maglia del Milan, anche se quella che l’aspetta sarà una specie di mission impossible.

Santi Gimenez: tra rientro in campo e dubbi sul futuro

Gimenez è fermo da ottobre, dal match con l’Atalanta in cui si è infortunato. Dopo il tentativo di una terapia conservativa che non ha funzionato, il messicano si è sottoposto a un’operazione a metà dicembre, e l’iter previsto per il rientro in campo dopo questo tipo di intervento è di circa 3 mesi. Per fine marzo, dunque, Gimenez dovrebbe poter riprendere ad allenarsi regolarmente coi compagni, anche se prima di rivederlo in partite ufficiali servirà aspettare ancora un po’.

L’ipotesi più probabile, che si è fatta largo anche nel mese di gennaio, vede il futuro di Gimenez lontano dal Milan, con il club rossonero intenzionato a cederlo dopo il Mondiale e prendere al suo posto un altro attaccante. L’operazione che il Milan stava mettendo a segno per Mateta, poi saltata, andava probabilmente in questa direzione. Gimenez, dal canto suo, avrebbe tutta l’intenzione di dimostrare finalmente il suo valore e far vedere al Milan che i soldi spesi per lui nel gennaio 2025 erano ben spesi… ma chissà se avrà tempo a sufficienza.