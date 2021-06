Hernandez: “Contento al Milan e della mia vita, ma mi mancano i tifosi”

Ecco le parole di Theo Hernandez a L'Officiel Arabia

Redazione Il Milanista

"Mi sento molto bene al Milan. L’atmosfera, le gare, i tifosi, tutto è davvero incredibile. Vedremo cosa porterà il domani. Da un punto di vista personale, ho diversi progetti in corso. Sono molto contento della mia vita". Inizia così l'intervista del terzino rossonero Theo Hernandez al quotidiano arabo "L’Officiel Arabia". Il terzino nonostante sia stato uno dei protagonisti della stagione del Milan, culminata con il ritorno in Champions League è stato lasciato a casa dal commissario tecnico della Francia Didier Deschamps che gli ha preferito il fratello del Bayen Monaco Lucas Hernandez Un periodo non eccezionale per il terzino che, recentemente, è stato lasciato dalla sua fidanzata Zoe Cristofoli. Ma gli ultimi post su Instagram sembrerebbero riavvicinare la coppia.

Ecco dunque il resto dell'intervista dell'ex Real Madrid Theo Hernandez a "L’Officiel Arabia" sulla sua avventura in rossonero.

SULL'INFORTUNIO AL SUO ARRIVO AL MILAN DURANTE L'AMICHEVOLE CON IL BAYERN IN ICC- "Appena arrivato al Milan, mi sono infortunato alla caviglia in un’amichevole contro il Bayern Monaco. A causa dell’infortunio, sono stato costretto a restare fermo per un po' di tempo. Per me è stato un duro colpo, ma grazie alla mia famiglia e ai tifosi sono stato capace di affrontare questa situazione".

L'ASSENZA DEI TIFOSI ALLA STADIO PER LA PANDEMIA DOVUTA AL COVID 19 - "Il fatto che fosse qualcosa di sconosciuto e nuovo è stato davvero pauroso. Per il mondo dello sport, il cambiamento più grosso è stato ovviamente nel rapporto con i tifosi. Mi manca molto non poterli incontrare o vederli allo stadio durante le gare. La pandemia è una cosa seria, ma sono convinto che troveremo una via d’uscita per far sì che scompaia e che tutto possa tornare come prima. Questo al momento è il mio desiderio più importante".