L. Hernandez: “Nostro padre ci ha abbandonato. Forse non era interessato a noi”

Ecco le parole di Lucas Hernandez al quotidiano francese Le Parisien sul padre che lo ha abbandonato con il fratello Theo

Tra i protagonisti e uomo simbolo della squadra rossonera c'è senza dubbio Theo Hernandez . Il francese, portato all'ombra del Duomo da Maldini nonostante lo scetticismo generale, è riuscito a conquistare subito la fascia sinistra rossonera e l'amore incondizionato del pubblico di San Siro. L'ex Real Madrid nel giro di una stagione si è affermato come uno dei (se non il migliore) terzino della Serie A. E rimane ancora un mistero come il commissario tecnico dei francesi Didier Deschamps continui ad ignorarlo.

SUL PADRE SCAPPATO - “Non ho mai capito e non capirò mai come mio padre abbia potuto andarsene, da un giorno all'altro, lasciando noi, mia madre, il mio fratellino e me. Se un giorno esprimesse il desiderio di vedermi, accetterei di incontrarlo. Se vuole darmi una spiegazione e poi andarsene, nessun problema. Biologicamente è mio padre, ma non lo vedrò mai come tale. Quello che ha fatto è irreparabile. Non so dove sia o cosa stia facendo. Nemmeno se è vivo o no. Nel frattempo io ho formato la mia famiglia. Suppongo che non sia interessato a unirsi a noi”.