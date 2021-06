Theo e Zoe: dopo l’addio la pace? Ecco gli indizi social

Tra Theo Hernandez e Zoe Cristofori è davvero finita? Gli ultimi post fanno pensare altro...

Ci sono cosa che facciamo fatica a capire: come ad esempio l'ostinata non convocazione di Theo Hernandez da parte del c.t. della Francia Didier Deschamps. Il rossonero sperava nella convocazione per Euro 2020 da parte della sua Nazionale dove sognava di essere nei 26 dell'ex Juve . Ma soprattutto di poter giocare con il fratello Lucas.

Un periodo non troppo fortunato per il terzino ex Real Madrid che, dopo aver visto sfumare la convocazione ad Euro 2020, si è lasciato anche con la sua fidanzata Zoe Cristofori. A confermare la separazione tra il calciatore e la modella influencer è la ragazza classe '96 che, su Instagram, ha scritto: "Adesso non è che ogni persona con la quale mi vedete sono fidanzata, sono single! Ho tanti amici nel mondo del calcio, ma non sono fidanzata. Non scrivetemi domande su cose o questioni private, perché tanto sapete che non rispondo, voglio tenere alcune cose private, soprattutto per il periodo che ho passato, molto molto brutto. Voglio solo essere felice e stare bene".