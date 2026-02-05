Hazard: “Da bambino tifavo Milan, Galliani mi ha detto…”

Eden Hazard e il retroscena sul Milan: la passione per i rossoneri da bambino e il recente incontro con Galliani. Le sue parole alla Gazzetta.

In Italia per presentare i suoi vini, Eden Hazard, uno dei giocatori più forti della scorsa generazione, è stato recentemente intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Hazard in carriera lo ricordiamo ovviamente con la maglia del Chelsea e poi con quella del Real Madrid, esperienza che però non si è potuto godere appieno a causa degli infortuni. Ora che è un ex giocatore, gli è stata posta la domanda se in carriera sia mai stato vicino ad approdare nella nostra Serie A. Nella risposta ha un po’ stupito tutti quando ha detto che da piccolo era un tifoso del Milan, club che però, purtroppo, non si è mai fatto avanti. Ecco riportato il breve estratto:

È mai stato vicino a giocare nella nostra Serie A?

“A dire il vero… no. Moratti mi faceva tanti complimenti, però io ho sempre sognato di giocare in Premier League e nel Real Madrid e, fortunatamente, ci sono riuscito. E poi vi svelo un segreto: da bambino tifavo Milan e poche ore fa ho conosciuto Galliani. Mi ha detto che mi vedeva bene nel Milan di Berlusconi, ma anche loro non si sono mai fatti avanti…”