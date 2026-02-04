Milan, Come stanno Pulisic e Leao? Il punto

I due attaccanti del Milan non hanno preso parte alla gara di Bologna e questo porta preoccupazione per i loro recuperi

Complice il rinvio di Milan-Como previsto per il prossimo weekend, il Diavolo avrà quindi qualche giorno di pausa e tornerà a giocare venerdì 13 febbraio sul terreno di gioco del Pisa. Durante questo periodo di “stop”, Allegri si concentrerà principalmente nel recuperare Christian Pulisic e Rafael Leao, giocatori che hanno spesso fatto la differenza nelle ultime stagioni. Da settimane, entrambi non stanno esprimendo il loro pieno potenziale a causa di alcuni problemi fisici.

L’americano, che sta affrontando da tempo un problema alla caviglia, ha saltato la trasferta di Bologna per un’infiammazione all’ileopsoas, mentre recentemente le prestazioni del portoghese sono pesantemente influenzate da un’infiammazione all’adduttore che deve essere gestita per prevenire l’insorgere di pubalgia (ieri era in lista, ma ha trascorso l’intera partita in panchina). Allegri ha detto dopo la partita che spera di riavere entrambi i giocatori disponibili per la trasferta a Pisa. Oltre alle ambizioni dei rossoneri (scudetto o qualificazione in Champions), il Milan ha necessità di riavere al più presto versioni ottimali di Pulisic e Leao, due atleti capaci di cambiare le sorti in ogni momento.

Si avverte che potrebbero essere proprio loro a influenzare quale traguardo il Diavolo intenderà perseguire fino alla fine della stagione: se Allegri riuscirà a riavere rapidamente il miglior Pulisic e il miglior Leao, allora sognare in grande sarà alla portata, altrimenti la strada verso le prime posizioni si farà ancora più dura.