Di nuovo Gravina: “Euro 2032? Ora dovremo creare strutture idonee”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato del caos scommesse.

In esclusiva per il Festival dello Sport di Trento ha parlato il presidente della FIGCGabriele Gravina che sul caos scommesse ha detto: "L'assegnazione di Euro 2032 non è stato facile anche per unire due Nazioni non confinanti per organizzare eventi di questo livello. Una vittoria straordinaria del calcio italiano che rappresenta una meravigliosa opportunità che dobbiamo saper cogliere. Non sarà la soluzione dei problemi del calcio italiano ma di sicuro uno stimolo per lavorare e migliorarci”.

Ancora le sue parole — “La candidatura parte dall'inserimento della stessa nel mio piano programmatico del 2018. Ora dovremmo inserire le strutture idonee per ospitare questa manifestazione e per presentare la lista ci saranno 3 anni di tempo a disposizione. Gli impianti interessati per Euro 2032? La nostra visione rappresenta uno sviluppo e una trasformazione delle strutture del Paese che deve andare al di la degli stadi interessati per il torneo". Queste le parole in esclusiva per il Festival dello Sport di Trento dove ha parlato il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

