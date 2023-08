Gasperini: “CDK come Ilicic? Presto da dire, ma viene da un ambiente…”

Gian Piero Gasperini, tecnico dei nerazzurri, ha commentato così l'esordio: "Con questo mercato abbiamo la possibilità di mettere gente giovane e fresca che magari non vengono da stagioni buone come De Ketelaere e Scamacca. Presto dire che Charles sia come Ilicic, c’è da lavorare molto, ma sono avvantaggiato perché viene da un ambiente dove si lavora bene come il Milan, anche se ha fatto un anno povero di soddisfazioni. E' un ragazzo che mi piace che ha qualità giuste".