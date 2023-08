Condò: “De Ketelaere non è tornato, perché non era ancora venuto”

Per il Milan è sembrata quasi una sorta di beffa. Il belga, arrivato l'anno scorso per 35 milioni dal Bruges, ha avuto una stagione molto negativa, uscendo così dai piani tecnici. In questa sessione è passato in prestito con diritto di riscatto all'Atalanta e all'esordio ha già trovato quel gol che in tutta la scorsa stagione gli era mancato.