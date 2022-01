Il Milan si prepara al derby: quanti nodi da sciogliere per Pioli!

Il Milan è tornato ad allenarsi in vista del derby della Madonnina, in programma il 5 febbraio alle 18 a San Siro.

Redazione Il Milanista

Nella giornata di ieri il Milanè tornato ad allenarsi a Milanello, dopo i due giorni di riposo concessi dal mister. La squadra ha cominciato a preparare la prossima sfida di campionato, che vedrà i rossoneri impegnati nel derby della Madonnina. Gli uomini di Pioli hanno iniziato il riscaldamento in palestra per l’attivazione muscolare, per passare poi al lavoro sul campo. L’allenamento è continuato con delle esercitazioni tecniche e con una partitella al termine.

Tra i giocatori che non si sono allenati con il resto del gruppo ci sono ovviamente Kessiè e Ballo-Touré, impegnati nella Coppa d’Africa. Proprio l’ivoriano nella giornata di ieri ha subìto un brutto infortunio durante la gara contro l’Egitto. Il centrocampista ha dovuto lasciare il campo dopo 30 minuti per un fallo all’anca e ancora sconosciuta è l’entità del suo infortunio. Il giocatore sta rientrando in Italia, dopo l’eliminazione della sua Nazionale negli ottavi di finale. L’infortunio del centrocampista tiene in ansia mister Pioli, che spera di averlo a disposizione per il derby del 5 febbraio.

Assenti anche i giocatori convocati da Mancini per lo stage con la Nazionale, ossia Romagnoli, Calabria, Florenzi e Tonali. Come riporta Tuttosport, continua senza intoppi il recupero di Fikayo Tomori. Il difensore sta lavorando perché vuole essere a diposizione per la stracittadina milanese. Tuttavia l’allenatore rossonero non vuole affrettare i tempi: qualora non dovesse farcela, Pioli è pronto a schierare in campo la coppia Kalulu-Romagnoli, con Calabria e Theo Hernandez sulle fasce. Inoltre tra qualche giorno si unirà al resto del gruppo anche il neo acquisto Marko Lazetic. L’attaccante deve prima risolvere alcune pratiche in Serbia con la Stella Rossa e poi sarà a disposizione di mister Pioli.