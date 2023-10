Ecco il nostro canone Rai dove finisce: Corona pagato saporitamente per…

Fabrizio Corona è stato invitato negli studi Rai per parlare nuovamente del caos scommesse. Le ultime.....

La Rai ha invitato nuovamente Fabrizio Corona in uno dei suoi programmi. E' la terza volta in un mese e l'invito sarà ovviamente a pagamento. Il cda è dunque in subbuglio per questa notizia che se confermata avrebbe dell'incredibile.

Ecco dove finisce il nostro canone Rai — Un metodo per far alzare gli ascolti è invitare Fabrizio Corona e la Rai lo ha capito. Tanto da pagarlo e saporitamente. Ecco dove finisce il nostro canone Rai: nelle tasche di Fabrizio Corona. La sensazione però è che il pregiudicato non farà nessun altro nome per quanto riguarda il caos scommesse.

