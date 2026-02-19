La designazione arbitrale per Milan-Parma: dirige Piccinini

Milan-Parma, ufficiale la designazione arbitrale: Piccinini sarà il direttore di gara, Camplone e Pairetto al VAR.

Dopo il pareggio ottenuto appena ieri sera contro il Como, è già tempo di pensare alla prossima sfida. Domenica alle 18 il Milan scenderà in campo a San Siro contro il Parma. Vediamo ora il team arbitrale scelto per dirigere il match.

La squadra arbitrale scelta da Rocchi

L’AIA ha da poco reso note le designazioni arbitrali per la ventiseiesima giornata: il designatore Gianluca Rocchi ha affidato la direzione della sfida tra Milan e Parma a Marco Piccinini, della sezione di Forlì. Insieme a lui ci saranno Peretti e Colarossi come assistenti, mentre Ferrieri Caputi sarà il quarto uomo. Al VAR ci saranno Camplone e Pairetto.