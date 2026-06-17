Tutto è ancora definire a partire dall'arrivo di Krosche. Il nuovo Head of Football deve ancora essere ufficializzato dal momento che manca un accordo sull'indennizzo da dare all'Eintracht Francoforte (4 milioni richiesti circa). Su questa base ogni teoria rimane astratta ma i giornali non la pensano così. A lanciare le prime notizie è stato Carlo Pellegatti che sul proprio canale Youtube avrebbe parlato di un colpo che potrebbe arrivare al Milan grazie alla figura di Krosche.

Si tratterebbe di un giocatore dell'Eintracht: Can Uzun. Trequartista/ala sinistra, classe 2005, turco: Uzun vanta già 8 goal e 5 assist in 21 partite di Bundesliga e 2 goal in Champions League. Con questi numeri la sua valutazione si aggira attorno ai 45 milioni di euro ma secondo Pellegatti potrebbe arrivare per una cifra inferiore.

Romano su Amorim

La dichiarazione di Fabrizio Romano su Amorim e Jorge Mendes

Nelle ore successive alla nomina ufficiale dicome nuovo tecnico del, sono già circolate molte voci riguardanti il calciomercato rossonero, in particolare la possibilità che alcuni giocatori portoghesi possano diventare obiettivi per il club di via Aldo Rossi. In questo contesto, è emersa anche l'informazione che l'agenteavrebbe avuto un ruolo come intermediario nella trattativa Amorim-Milan, un'affermazione che è stata smentita danel suo ultimo video su YouTube, pubblicato durante la notte."È naturale che con l'arrivo di un nuovo allenatore si facciano accostamenti con giocatori della stessa nazionalità o che provengono da campionati in cui ha operato. Sono emersi due nomi: il primo è Manuel Ugarte e il secondo è Antonio Silva. Questi due calciatori hanno un elemento in comune, il loro agente: Jorge Mendes. Si presuppone che un portoghese comporti l'arrivo di calciatori rappresentati da Mendes. È fondamentale chiarire un punto: Jorge Mendes non è il procuratore di Amorim e non ha avuto alcun coinvolgimento nell'affare Amorim, neppure in remotissima misura. Quindi Mendes non ha alcuna relazione con il Milan di Amorim. Ugarte è un calciatore che Amorim ha praticamente mai utilizzato; la scorsa estate lo considerava in partenza; Antonio Silva, per ora, non è un'opzione concreta. "